Fomget'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

ABB Fomget, şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fomget'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
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04 Mayıs 2025 18:29
Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ABB Fomget'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fomget, şampiyonluk sonrası yarışta çekiştiği Fenerbahçe'ye göndermede bulundu ve, "Abaküs hesabını bırakamayanlara iyi bir haberimiz var. Averaja gerek duymadık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ABB Fomget ile Fenerbahçe'nin maçları ve iki takım arasındaki averaj hesapları hafta boyunca gündemi meşgul etmişti. Fomget, son hafta maçını kazanması ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle puan farkıyla şampiyonluğa ulaştı. (ABB Fomget 70, Fenerbahçe 68)

Fomget'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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