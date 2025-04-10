Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 18:32 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 18:32

Okullar 5 haziranda mı kapanacak, yaz tatili erkene mi çekildi?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, öğrenciler ve veliler için büyük bir heyecanla devam ederken, okulların kapanma tarihi ve yaz tatilinin zamanlaması üzerine çeşitli iddialar ortaya çıktı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler, yaz tatilinin daha erken başlayıp başlamayacağı konusunda bilgi almak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Okullar 5 Haziran'da mı kapanacak, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman sorularının cevapları araştırılıyor.

Okullar 5 haziranda mı kapanacak, yaz tatili erkene mi çekildi?
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Okullar erken kapanacak iddiası 10 Nisan 2025 tarihinde gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatili açıklaması, yaz tatili erkene çekilecek gibi ortaya çıkan bazı haberlere yanıt oldu. Okullar erken mi kapanacak 2025 ve yaz tatili erken mi başlıyor sorusu, milyonlarca öğrencinin gündeminde önemli bir yer edindi. Bazı internet siteleri ve sosyal medya kanalları üzerinden okulların yaz tatiline erken başlayacağı iddialarının servis edilmesi üzerine pek çok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını araştırmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ile karne gününün yakın tarihlerde bulunması dolayısıyla ortaya atılan bu iddianın ardından gözler MEB'e çevrilmişti. Yaz tatili erkene çekilecek iddiaları ile ilgili hem MEB hem de Bakan Tekin tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Milyonlarca öğrenci 2. dönemi tamamladıktan sonra yaz tatili başlangıç tarihi 2025 ile karnelerini alacak. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak ve karneler ne zaman verilecek? İşte, yaz tatili sürecine dair bazı detaylar

OKULLAR 5 HAZİRAN'DA MI KAPANACAK?

2024-2025 eğitim yılı sona yaklaşırken, öğrenciler ve veliler, okulların kapanış tarihi hakkında net bilgi almak istiyor. Yaz tatili planları yapan aileler, okulların kapanış tarihi ve tatilin başlama zamanı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyada, bazı kaynaklar okulların 5 Haziran'da kapanabileceği yönünde iddialar öne sürse de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda net bir açıklama yaptı. MEB'in duyurusuna göre okulların kapanışı, daha önce belirlenen tarihler doğrultusunda olacak ve 5 Haziran'da bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

Eğitim yılı 20 Haziran 2025'te sona erecek. Dolayısıyla okullar 5 Haziran'da kapanmayacak, öğrenciler için yaz tatili 20 Haziran itibariyle başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için yaz tatili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran 2025 olarak açıklanmıştır. Öğrencilere yaklaşık üç aylık bir tatil süresi verilecek. Öğrenciler bu süreçte eğitimden uzaklaşarak, dinlenme ve eğlence fırsatı bulacaklar.

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