Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren ilk iki golü Landry Dimata attı. Dimata, 4 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin diğer golü 90+5. dakikada Marius'tan geldi.Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 57 puana yükseldi. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Eyüpspor, 50 puanda kaldı.Samsunspor, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.4. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında iyi yükselen Dimata, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.6. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.18. dakikada ikas Eyüpspor'un sağ çaprazdan atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in yerden şutunda, top yandan auta gitti.Reeder Samsunspor, maçın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.