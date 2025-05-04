Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren ilk iki golü Landry Dimata attı. Dimata, 4 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin diğer golü 90+5. dakikada Marius'tan geldi.
Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 57 puana yükseldi. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Eyüpspor, 50 puanda kaldı.
Samsunspor, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın sağ taraftan kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasında iyi yükselen Dimata, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
6. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada ikas Eyüpspor'un sağ çaprazdan atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Ampem'in yerden şutunda, top yandan auta gitti.
Reeder Samsunspor, maçın ilk yarısı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Samsunspor'un üçüncülük inadı!
Süper Lig'de Samsunspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 18:00
- 18:06 Şanlıurfaspor TFF 2. Lig'e düştü!
- 18:04 Boluspor, Yeni Malatyaspor'a adeta gol oldu yağdı!
- 18:03 Amed, play-off umutlarını son haftaya taşıdı!
- 18:01 Erzurumspor, 2 maç sonra galibiyeti hatırladı!
- 18:01 Gençlerbirliği'nden Süper Lig adımı!
- 18:01 Ne West Ham ne Tottenham, tat tuz yok
- 18:00 Samsunspor'un üçüncülük inadı!
- 18:00 Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
- 17:59 Manchester United'ın lig kabusu; puana hasret kaldılar
- 17:59 Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü oldu
- 17:56 Iğdır FK, şampiyon Kocaelispor'a karşı ilk yarıda fişi çekti!
- 17:51 Brighton'dan Newcastle'ın umutlarına darbe
- 17:48 Carlo Ancelotti: "Arda Güler çok değişti"
- 17:37 Jose Mourinho'dan Maximin açıklaması!
- 17:28 Fede Valverde: "El Clasico'da elimizden geleni yapacağız"
- 17:25 Eskişehirspor tekrar profesyonel liglerde!
- 17:21 Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 191 güne çıktı!
- 17:12 Erzurumspor FK, Ümraniyespor maçına taraftarların desteğiyle gitti
- 17:10 Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İtalya ayağının ikinci yarışında 2. oldu
- 17:01 Hansi Flick: "Kalede Szczesny olacak"
- 16:55 Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
- 16:48 Mauro Icardi için ters köşe transfer iddiası!
- 16:36 Sarıyer Kulübünde hedef Süper Lig'e yükselmek
- 16:34 Real Madrid'de Rodrygo kararı!
- 16:28 Juventus'tan Hojlund için ilk temas!
- 16:22 Barcelona'ya Lewandowski müjdesi!
- 16:15 Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı
- 16:14 Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Şampiyon FOMGET Gençlik!
- 16:13 Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da sona erdi
- 16:10 Aras Kargo'da iç transfer sürüyor
- 16:07 Balıkesirspor'a kaptandan mesaj
- 16:05 Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
- 16:04 Altay'ın tesellisi gençler
- 16:02 Altınordu'nun kozu Hüseyin Bulut
- 15:47 Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!
- 15:45 Lazio, deplasmanda tek golle güldü!
- 14:56 Kayserispor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
- 14:52 Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
- 14:41 Nevşehir'de amatör futbolcudan şampiyonluk maçında önce evlilik teklifi
- 14:40 Karşıyaka'da Thomas ameliyat oldu
- 14:39 Aliağa Petkimspor Play-In yolunda
- 14:37 Merkezefendi basketbolda kurtuluş peşinde
- 14:34 Menemen FK'nın gözü Play-Off'ta
- 14:29 Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak
- 14:28 Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları, Gaziantep'te devam ediyor
- 14:26 Milli okçu Dilara Ecem Deniz'in hedefi dünya şampiyonluğu
- 14:24 Bayrak futbolunun kadın sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda iddialı
- 14:22 Yabancı gazetecilerden, TUR 2025 övgüsü
- 14:21 Wout Poels, Türkiye Bisiklet Turu'nda çifte zaferle şampiyon!
- 14:20 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
- 14:18 Galatasaray maçı öncesi 4 isim kart sınırında!
- 14:15 NBA'de Denver Nuggets, konferans yarı finaline yükseldi
- 13:57 Fenerbahçe'de Amrabat ve Maximin derbide yok!
- 13:36 Fenerbahçe'den derbi öncesi maaş dopingi!
- 13:20 Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!
- 13:04 Rafa Silva, koleksiyonu tamamlamak istiyor!
- 12:46 Beşiktaş'ta prim motivasyonu!
- 12:31 Erman Toroğlu: "Galatasaray, şampiyonluğu vermez"
- 12:29 Ömer Üründül: "Torreira takımın temel direği"
- 12:21 Levent Tüzemen: "Osimhen, Galatasaray'da devam etmeli"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ne West Ham ne Tottenham, tat tuz yok
Brighton'dan Newcastle'ın umutlarına darbe
Carlo Ancelotti: "Arda Güler çok değişti"
Fede Valverde: "El Clasico'da elimizden geleni yapacağız"
Hansi Flick: "Kalede Szczesny olacak"
Real Madrid'de Rodrygo kararı!
Juventus'tan Hojlund için ilk temas!
Barcelona'ya Lewandowski müjdesi!
Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!
Lazio, deplasmanda tek golle güldü!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Arda Turan için flaş transfer iddiası!
-
2
Kartal Kayra Yılmaz için 2 milyon euro!
-
3
Osayi-Samuel'e Premier Lig kancası!
-
4
Victor Osimhen: "Ben Galatasaray'a gelene kadar böyle bir şey görmedim"
-
5
Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!
-
6
Fenerbahçe, "10"da potansiyele gitti: Carrero!
-
7
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi planı!
-
8
Harry Kane'in laneti devam ediyor!
-
9
Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım
-
10
Mauro Icardi için ters köşe transfer iddiası!
EN ÇOK YORUMLANANLAR