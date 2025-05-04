Real Madrid'de Rodrygo kararı!

Real Madrid, yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcusu Rodrygo ile yollarını ayırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Rodrygo kararı!
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04 Mayıs 2025 16:34
Real Madrid forması giyen Rodrygo için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid, yaz aylarında Brezilyalı futbolcuyu satmayı düşünüyor.

Real Madrid'in Rodrygo için kapıyı 100 milyon euro'dan açacağı ve 24 yaşındaki futbolcu ile İngiltere'den Manchester City ve Arsenal'in ilgilendiği yazıldı.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Rodrygo, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

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