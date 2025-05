bein link, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle, FB BJK maçı

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza attı. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson TaliscaDerbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel maçta sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki ekip ilk karşılaşmasını ise 1924 yılının kasım ayındaki özel maçta gerçekleştirdi.Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.Fenerbahçe ile Beşiktaş, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.100 yılı aşkın rekabette iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı, 12 Haziran 1960'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında oynanan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi. Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bir asrı geçen rekabetinde üç karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı. İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi. İki takım arasında 2017-2018 sezonunda oynanan karşılaşma da yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı. Fenerbahçe Stadı'nda 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu.İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi derbiye damgasını vurdu. Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart öncesinde 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanan siyah-beyazlı ekipte, Rumen futbolcu Daniel Pancu kalan bölümde kaleye geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı. Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı. 3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünü atan isim oldu.Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmayı bildi.İki takım arasındaki 2 derbi, tribündeki görüntüsüyle tarihe geçti. Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.Şampiyonluk yarışında matematiksel olarak şansı devam eden ve bunu kovalamaya çalışan Fenerbahçe, 34. haftada bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak kritik randevuya Yasin Kol atanmıştı. 52 puanı bulunan siyah beyazlılar, sezonu kupayla bitirme şansına sahip değil ama Avrupa'ya gitmek için konumunu korumak zorunda. Bu sezon Fenerbahçe'nin gol atamadığı tek takım olan ve 2 yenilgisinden birini aldığı Beşiktaş, Kadıköy performansıyla da öne çıkıyor. Son 40 maçta ilk golü atan takım ise sadece 4 kez kaybetti. Bu istatistik; en önemli not olarak dikkat çekiyor. Bu sezon ligde Galatasaray maçlarında 1 beraberlik ve 1 yenilgi gören Jose Mourinho, kupada da evinde Kadıköy'de elenmişti. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Portekizli için sezonu derbi zaferiyle bitirme adına bu son şans. Trabzonspor'a karşı 2 maçı kazansa da İstanbul'daki rakiplerine karşı galip gelemedi. Ole Gunnar Solskjaer ise Tüpraş Park'taki Galatasaray zaferiyle karnesini iyi açtı. İlk Fenerbahçe maçına Kadıköy'de çıkacak. Bu maç; her iki hocanın yeni sezondaki akıbetine etki edecek nitelikte. Sarı lacivertlilerde Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Hakan sakatlık sebebiyle yok. Maximin ve Amrabat'ın durumu belirsiz. Beşiktaş'ta ise savunma oyuncuları Emirhan Topçu ile Gabriel Paulista'nın durumuna maç saati bakılacak. Felix Uduokhai'nin oynaması zor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernes Muçi de formadan uzak kalacak. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart sınırındaFenerbahçe'de gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler için bu mücadele yalnızca üç puan değil, aynı zamanda sezonun kaderi anlamına geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencilerine yaptığı toplantılarda galibiyetin hayati önemini vurguladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı alınacak olası bir mağlubiyette, sezonu hem Galatasaray hem Beşiktaş karşısında galibiyet alamadan tamamlayacak. Bu senaryo, tribünlerde yönetim ve Mourinho'ya yönelik tepkilerin yeniden yükselmesi anlamına geliyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin yeniden protesto edilmesi, Portekizli teknik adamın da daha fazla eleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca futbolcuların sezonun kalan haftalarında yoğun baskı altında kalacağı öngörülüyor. Hafta boyunca takımıyla sık sık toplantılar yapan Mourinho, futbolcularına net konuştu. Deneyimli hoca, "Derbiler farklıdır. Bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık ama oyun anlamında çoğu maçta iyi işler yaptık. Ancak artık puan kaybına tahammülümüz yok. Sahada sadece 3 puanı düşünmeliyiz. Taraftarımızın desteğini alabilmemiz için bu maçı kazanmalıyız" dediği öğrenildi.Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak adına önemli bir adım atıldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcuların nisan ayı maaşları da dahil olmak üzere tüm alacaklarını cuma günü itibarıyla eksiksiz olarak hesaplarına yatırdı. Maddi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren yönetim, bu süreçte takımla da yakından ilgilendi. Tüm hafta boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni sık sık ziyaret eden yöneticiler, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak moral aşıladı.Fenerbahçe, Süper Lig'in. 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-Lacivertli takımda son antrenman gerçekleşti. Yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin yer almadı. Bu iki oyuncu, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayacak.Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularına son uyarılarını yaptı. "Bu derbi sadece üç puandan ibaret değil. Aynı zamanda sezonun kırılma noktası olabilecek bir mücadeleye çıkıyoruz. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarını unutturmak ve Avrupa bileti almak için Kadıköy'de alacağımız bir galibiyet çok kritik. Hepimiz o atmosferin ne kadar baskılı olduğunu biliyoruz ama biz de büyük bir camiayız. Sahada tek bir an bile pes etmeyeceğiz. Ne olursa olsun, kaybetmeyi aklımızdan bile geçirmeyen bir oyun oynamalıyız." "Sahaya çıkan her futbolcumun tam konsantrasyonla, görev bilinciyle hareket etmesi şart. Bu karşılaşma, sadece fiziksel bir mücadele değil; aynı zamanda mental dayanıklılığın da sınanacağı bir gece olacak. Herkesin bu formanın ağırlığını hissederek, galibiyet için son düdüğe kadar savaşmasını istiyorum. Bu akşam sahada sadece Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz, milyonlarca Beşiktaşlı'nın gururunu da taşıyoruz. Attığımız her pas, girdiğimiz her ikili mücadele, aldığımız her karar çok değerli. Her saniye bizim için altın değerinde." "Hakemle gereksiz diyaloğa girmemeli ve kartlardan kaçınmalıyız. Bu maçta eksik kalmak bizim için büyük bir dezavantaj olur. Hakeme odaklanmak yerine, işimize, kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Sahada her pozisyonda stratejik düşünmeli ve tek bir oyuncumuzun bile kırmızı kart görmemesi için ekstra dikkatli olmalıyız." "Hızlı oynayın, baskıyı elden bırakmayın. Rakibinizin boş alan bulmasına da fırsat tanımayın. Fenerbahçe gibi takımlar, yapılacak en küçük hatayı bile affetmez. Buna izin vermeyin. Beşiktaş gibi oynadığımızda bu maçı kazanacağımızdan şüphem yok."Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon çalışmaları hız kazandı. Hafta içinde tesislerde takımla birlikte yemek yiyen Başkan Serdal Adalı, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilenerek moral verdi. Siyah-beyazlı takımın derbiden galibiyetle ayrılması halinde prim dağıtılacağını belirten Adalı'nın, net bir rakam açıklamayıp, miktarı maç sonrası soyunma odasında bizzat oyunculara ileteceği öğrenildi.Bu sezon sergilediği performansla Beşiktaş'ın ayakta kalan ender futbolcularından olan Rafa Silva, Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Avrupa ve Süper Lig'deki büyük maçlarda rakipleri boş geçmeyen Portekizli yıldızın tek eksiği olarak Fenerbahçe kaldı. Galatasaray'a karşı iki maçta ağları sarsıp 1 asist yapan, Trabzonspor'a karşı da bir gol bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ağlarını havalandırdığı taktirde Beşiktaş'ın üç büyük rakibini boş geçmemiş olacak. Son dönemdeki formuyla öne çıkan Rafa Silva, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in en çok güvendiği isimlerin başında yer alıyor.Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı. Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko.Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyemedi.Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. "Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek. Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı. "Kara kartal", RAMS Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 40 maçta ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor. Rekabette 36'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 40 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi. BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu. Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.İki takım arasındaki son 40 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 15 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı. Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 15 karşılaşmadan 7'sini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı. Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 100 yılı aşkın rekabette birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı. İki ekip de en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı. Fenerbahçe, siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı. Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da 5-1, 16 Mayıs 1987 ve 21 Kasım 1987'deki mücadelelerde ise 4-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe'ye karşı ligde en farklı galibiyetlerine ulaştı.İki rakip arasında geride kalan 360 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken, Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a karşı en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu ünvanı Rıza Çalımbay'a ait. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner takip etti.