İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Valladolid, Valencia'yı konuk etti.



Municipal Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Real Valladolid'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Anuar Mohamed Tuhami kaydetti.



78. dakikada ise Real Valladolid'den Juanmi Latasa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



CENK ÖZKACAR KULÜBEDE OTURDU



Öte yandan Real Valladolid'de forma giyen Cenk Özkacar, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Real Valladolid, ligde 6 maç sonra kazanırken bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Valencia ise ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.



Bu sonuçla birlikte Real Valladolid 12 puana ulaştı. Valencia ise 10 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Real Valladolid, Girona'ya konuk olacak. Valencia ise deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.





