İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Real Sociedad karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90+8. dakikada Mikel Merino attı.
Osasuna'da Alejandro Catena 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Osasuna, kupaya veda etti.
Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90+8. dakikada Mikel Merino attı.
Osasuna'da Alejandro Catena 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Osasuna, kupaya veda etti.