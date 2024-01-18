Real Sociedad, çeyrek finale çıktı!

Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda Osasuna'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Sociedad, çeyrek finale çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 01:04
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Real Sociedad karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90+8. dakikada Mikel Merino attı.

Osasuna'da Alejandro Catena 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Osasuna, kupaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery