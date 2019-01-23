Real Madrid'e 52 milyon euroluk defans transferi

La Liga'da beklentilerin altında kalan Real Madrid, aradığı savunmacıyı buldu.
Real Madrid, Manchester United'ın da gündemindeki savunma oyuncusu Eder Militao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Porto ile genç savunmacının transferi için yaklaşık 52 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.
Porto, Eder Militao'yu sezon başında Sao Paulo'dan 4 milyon euroya transfer etmişti.
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Real Madrid, Manchester United'ın da gündemindeki savunma oyuncusu Eder Militao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.
İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Porto ile genç savunmacının transferi için yaklaşık 52 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.
Porto, Eder Militao'yu sezon başında Sao Paulo'dan 4 milyon euroya transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın