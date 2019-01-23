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Real Madrid'e 52 milyon euroluk defans transferi

Porto, Eder Militao'nun transferi konusunda Real Madrid ile 52 milyon euroya anlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'e 52 milyon euroluk defans transferi
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23 Ocak 2019 06:37
La Liga'da beklentilerin altında kalan Real Madrid, aradığı savunmacıyı buldu.

Real Madrid, Manchester United'ın da gündemindeki savunma oyuncusu Eder Militao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid, Porto ile genç savunmacının transferi için yaklaşık 52 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.

Porto, Eder Militao'yu sezon başında Sao Paulo'dan 4 milyon euroya transfer etmişti.



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