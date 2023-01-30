Real Madrid zirve yolunda yaralı

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.



Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu. Eflatun-beyazlı ekip bu sezon ilk kez resmi bir maçta gol atmayı başaramadı.



Bu sonuçla birlikte lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalan Real Madrid 42 puana ulaşırken, Real Sociedad 39 puana yükselmiş oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid evinde Valencia'yı konuk ederken, Real Sociedad kendi sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.





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