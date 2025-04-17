Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid ile 2-1 mağlup eden Arsenal, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
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17 Nisan 2025 00:02
Son güncelleme 17 Nisan 2025 00:10
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. 

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Arsenal 2-1 kazandı ve toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Mücadelenin 13. dakikasında VAR kararı ile penaltı kazanan Arsenal, Bukayo Saka'nın kullandığı panenka vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe ile penaltı kazansada VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi.

Maçta ilk yarı 0-0 sona ererken Arsenal, 65. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti.

Real Madrid, bu golün hemen ardından 67'de Vinicius Junior ile karşılık verdi.

Maça son noktayı 90+3'te Gabriel Martinelli attığı golle koydu ve Arsenal mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.

İki maçı da kazanan Arsenal, rakibine 5-1'lik üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi. Arsenal, PSG'nin rakibi oldu.

Real Madrid ise turnuvaya veda eden taraf oldu.

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