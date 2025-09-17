16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
0-125'
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Real Madrid, Mbappe ile kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

16 Eylül 2025 23:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid, Mbappe ile kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında Marsilya ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Marsilya, 22. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti. Real Madrid'de bu gole cevap veren isim 28. dakikada Kylian Mbappe oldu. Mbappe, bu dakikada penaltıyı gole çevirdi. Fransız yıldız Mbappe, 81'de yine penaltıdan ağları sarstı ve Real Madrid maçı 2-1 kazandı.

Real Madrid'de mücadeleye 11'de başlayan Trent Alexander-Arnold, sakatlık yaşamasının ardından 5. dakikada yerini Dani Carvajal'e bıraktı. Carvajal ise 72. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.


Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 73 dakika sahada kaldı.

DEVLER LİGİ'NDE 200 GALİBİYET

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 200 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Marsilya, ilk hafta puan alamadı.

Real Madrid, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Kairat deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Ajax'ı konuk edecek.

  
