İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti.Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçı İspanyol devi 3-1 kazandı.Real Madrid'in gollerini 47 ve 69. dakikalarda, 81. dakikadakaydetti.Villarreal'de73. dakikada ağları havalandırdı.Konuk ekipte77. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.Bu sonuçla birlikye Real Madrid puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.La Liga'da bir sonraki maçta Real Madrid, Getafe'ye konuk olacak. Villarreal ise Real Betis'i ağırlayacak.