04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i 3-1 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 64 dakika sahada kaldı.

05 Ekim 2025 00:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago






İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçı İspanyol devi 3-1 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 47 ve 69. dakikalarda Vinicius Junior, 81. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.


Villarreal'de Georges Mikautadze 73. dakikada ağları havalandırdı.

Konuk ekipte Santiago Mourino 77. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikye Real Madrid puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

 ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

La Liga'da bir sonraki maçta Real Madrid, Getafe'ye konuk olacak. Villarreal ise Real Betis'i ağırlayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
