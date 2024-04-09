Real Madrid'in gözü Manchester United'ın yıldızında

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Real Madrid gözünü Kobbie Mainoo'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in gözü Manchester United'ın yıldızında
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09 Nisan 2024 16:15
Gelecek sezonun sonunda Luka Modric ve Toni Kroos ile yollarını ayıracak Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZÜ MANU'NUN YILDIZINDA

İngiliz basınında yer alan habere göre Real Madrid, gözünü Manchester United ile harikalar yaratan Kobbie Mainoo'ya çevirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, 18 yaşındaki İngiliz yıldızı kadroda görmek istediği ve ciddi miktarda bir bonservis bedeli ödeyebileceği de söylendi.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 24 resmi maça çıkan Kobbie Mainoo bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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