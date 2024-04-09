Real Madrid'in gözü Manchester United'ın yıldızında

Gelecek sezonun sonunda Luka Modric ve Toni Kroos ile yollarını ayıracak Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor.



GÖZÜ MANU'NUN YILDIZINDA



İngiliz basınında yer alan habere göre Real Madrid, gözünü Manchester United ile harikalar yaratan Kobbie Mainoo'ya çevirdi.



Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, 18 yaşındaki İngiliz yıldızı kadroda görmek istediği ve ciddi miktarda bir bonservis bedeli ödeyebileceği de söylendi.



24 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Manchester United formasıyla 24 resmi maça çıkan Kobbie Mainoo bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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