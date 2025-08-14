14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Real Madrid, Franco Mastantuono'yu duyurdu!

Real Madrid, River Plate'in 18 yaşındaki yıldızı Franco Mastantuono'yu 45 milyon euroya transfer ettiğini duyurdu.

calendar 14 Ağustos 2025 14:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid, Franco Mastantuono'yu duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga devi Real Madrid, Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras'tan sonra bir ismi daha resmi olarak duyurdu.

Real Madrid, Arjantin ekibi River Plate forması giyen Franco Mastantuono'yu 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İspnyol devi, Arjantinli sağ kanat için 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

"BEN ARJANTİNLİYİM"

"Benim için dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi, ben Arjantinliyim."

PSG SÖZLERİ

PSG dahil birçok kulübün ilgilendiğini açıklayan Mastantuono, Luis Enrique ile de konuştuğunu ancak tercihini Madrid'den yana yaptığını belirtti. River'da giydiği 30 numarayı Real Madrid'de de giyeceğini ifade etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon River Plate formasıyle 19 maça çıkan genç yıldız, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.


 Reklam 
