Real Madrid, Franco Mastantuono'yu duyurdu!

"Benim için dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi, ben Arjantinliyim."



PSG SÖZLERİ

PSG dahil birçok kulübün ilgilendiğini açıklayan Mastantuono, Luis Enrique ile de konuştuğunu ancak tercihini Madrid'den yana yaptığını belirtti. River'da giydiği 30 numarayı Real Madrid'de de giyeceğini ifade etti.

İspanya La Liga devi Real Madrid, Trent Alexander Arnold, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras'tan sonra bir ismi daha resmi olarak duyurdu.Real Madrid, Arjantin ekibi River Plate forması giyen Franco Mastantuono'yu 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.İspnyol devi, Arjantinli sağ kanat için 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Geçtiğimiz sezon River Plate formasıyle 19 maça çıkan genç yıldız, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.