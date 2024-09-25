Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.
İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu. Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.
Fransız yıldızın Atletico Madrid, Lille, Villarreal maçında forma giymesi beklenmiyor.
PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu. Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.
Fransız yıldızın Atletico Madrid, Lille, Villarreal maçında forma giymesi beklenmiyor.
PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.