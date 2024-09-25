Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını açıkladı. Kylian Mbappe, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'e kötü haber!
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25 Eylül 2024 14:30
Son güncelleme 25 Eylül 2024 15:25
Real Madrid'e Fransız yıldızı Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

İspanyol devi, Mbappe'nin sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu. Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

Fransız yıldızın Atletico Madrid, Lille, Villarreal maçında forma giymesi beklenmiyor.

PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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