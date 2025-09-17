Real Madrid'e Alexander-Arnold şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trent Alexander-Arnold'dan Real Madrid'e kötü haber geldi.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz futbolcunun sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğu belirtildi.



2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR



Yaşanan sakatlık sonrası Alexander-Arnold'un yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.



İngiliz yıldız, sadece lig maçlarını değil; aynı zamanda Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının da önemli bir bölümünü kaçıracak.



