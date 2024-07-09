Real Madrid'e Alaba'dan kötü haber

Real Madrid forması giyen David Alaba'nın sakatlığı nedeniyle 2025 yılına kadar forma giymesi beklenmiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e Alaba'dan kötü haber
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09 Temmuz 2024 20:58
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 21:05
Real Madrid'e 32 yaşındaki stoperi David Alaba'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te de forma giyemeyen Avusturyalı futbolcu David Alaba'nın sakatlığı beklenenden daha ciddi durumda.

MERDİVEN BİLE ÇIKAMIYOR

Sol dizinden ameliyat olan Alaba'nın ülkesi için desteğe gittiği EURO 2024'te merdivenlerden çıkmaya zorlandığı ve bazen de çıkamadığı ifade edildi.

Deneyimli oyuncunun 2025 yılına kadar Real Madrid forması giymesinin zor olduğu aktarıldı.

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