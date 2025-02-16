Real Madrid'den Bellingham için itiraz!

Real Madrid, Jude Bellingham için itirazda bulunmaya hazırlanıyor.AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Osasuna maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alması beklenen İngiliz yıldız için itirazda bulunacak.Jude Bellingham, Osasuna ile oynanan maçın 39. dakikasında kırmızı kart gördü.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Bellingham'ın kırmızı kartıyla ilgili, "demişti.Jude Bellingham ise maçın ardından hakemin kendisini yanlış anladığını söyledi ve takımdan özür diledi. Daha sonra bir açıklama daha yapan İngiliz futbolcu,ifadelerini kullandı.