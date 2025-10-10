Real Madrid'den bedelsiz yıldız avı!

Son yıllardaki transfer stratejisini bonservissiz oyuncular üzerine kuran Real Madrid, bir kez daha aynı yolu izlemeye hazırlanıyor.



Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan David Alaba ve Antonio Rüdiger'in yerini bedelsiz olarak doldurmak isteyen Madrid ekibi, 2026 yazında boşa çıkacak olan Ibrahima Konate, Dayot Upamecano ve Marc Guehi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.



Marca'nın haberine göre, eflatun beyazlıların listenin ilk sırasında Liverpool'un 26 yaşındaki savunmacısı Ibrahima Konate yer alıyor. Bayern Münih'te forma giyen bir başka Fransız Dayot Upamecano da listeye eklenirken; Crystal Palace'ın 25 yaşındaki Fildişili stoperi Marc Guehi de adaylar arasına yazıldı.

Daha önce David Alaba, Antonio Rüdiger ve Trent Alexander-Arnold gibi yıldızları bedava transfer eden Real Madrid, altyapısından yetişen Joan Martínez'i de ihtimaller arasında değerlendiriyor.