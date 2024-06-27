Real Madrid'de imza ve ayrılık!

Real Madrid, geçen sezon kiraladığı Joselu için kararını verdi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Carlo Ancelotti'nin ekibi, geçen sezon Espanyol'dan kiraladığı İspanyol golcünün sözleşmesindeki 1.5 milyon euro'luk satın alma maddesini kullanacak. Ancak Real Madrid, Joselu takımda tutmayacak.



İspanyol ekibi, Al Gharafa'nın ilgilendiği 34 yaşındaki futbolcuyu Katar temsilcisine bonservisiyle gönderecek.



Real Madrid'de özellikle geçen sezonki Bayern Münih maçında attığı iki golle kahraman olan Joselu, eflatun-beyazlı ekipte çıktığı 49 maçta 17 gol attı ve 3 asist yaptı.





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