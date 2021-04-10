Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona "El Clasico"da karşı karşıya geliyor.Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşmayı Spor Smart ve S Sport Plus kanalları canlı yayınlayacak.Sezonun ilk yarısındaki El Clasico'yu Real Madrid deplasmanda 3-1 kazanmıştı.Real Madrid'de Dani Carvajal, Sergio Ramos ve Raphael Varane koronavirüs testleri pozitif olması nedeniyle kadroda olmayacak.Barcelona'da sakatlığını atlatan Pique ve Sergi Roberto kadroya alındı ancak oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak.Courtois, Lucas, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, ViniciusTer Stegen, Mingueza, Pique, Lenglet, Dest, Busquets, De Jong, Alba, Pedri, Messi, Dembeleİki dev kulüp Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği son 2 karşılaşmayı Zidane'ın öğrencileri galibiyetle tamamladı.Sezonun ilk yarısında Barcelona'yı deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid, yeniden kazanarak şampiyonluk yarışında geri kalmamayı hedefliyor.Real Madrid'in Barcelona'ya karşı üst üste 3. kez kazandığı en son yıl 1978'di.Katalan ekibi Barcelona, Real Madrid deplasmanına konuk olduğu son 7 maçın 5'ini galibiyetle tamamladı.La Liga'da 9 maçtır kazanan Barcelona, galibiyet sayısını 10'a çıkararak tarihinde 3. kez üst üste 10 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.Öte yandan Barcelona'nın Real Madrid'e karşı deplasmanda üst üste 2 yenilgi yaşadığı en son yılda takımın başında Frank Rijkaard bulunuyordu.İspanya Ligi La Liga'da geride kalan 29 hafta sonunda Real Madrid 63 puanla üçüncü, Barcelona 65 puanla ikinci ve Atletico Madrid 66 puanla zirvede yer alıyor.Real Madrid'in El Clasico'yu kazanması halinde puanı 66'ya çıkacak ve haftayı ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek. Barcelona kazandığı takdirde ise hem Real Madrid ile arasındaki puan farkını açacak, hem de maç fazlasıyla zirveye yerleşerek Atletico Madrid'in puan kaybını bekleyecek.