Real Madrid 90+4'te Berlin duvarını yıktı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Union Berlin maçını son dakika golüyle 1-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid 90+4'te Berlin duvarını yıktı!
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20 Eylül 2023 21:50
Son güncelleme 20 Eylül 2023 21:54
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.

İspanyol devi, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı ağırlayacak.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

- Topla oynama: %75-%25
- Toplam şut: 32-4
- İsabetli şut: 7-0

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