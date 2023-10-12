Rasmus Hojlund'dan Marcus Rashford'a destek!

Manchester United'ın 20 yaşındaki golcüsü Rasmus Hojlund, Marcus Rashford ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Rashford ile ilgili konuşan Danimarkalı, "Onunla oynamayı gerçekten seviyorum. O dünya çapında bir oyuncu." dedi.



Danimarkalı yıldız, "Benden sadece birkaç yaş büyük olmasına rağmen hayran olduğum bir oyuncu. Takım arkadaşı olmamız elbette harika bir durum." şeklinde konuştu.



"Sen mi daha hızlısın yoksa Rashford mı?" sorusuna Hojlund, "Ben(Gülerek)." ifadelerini kullandı.



Danimarkalı yıldız oyuncu, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçta takımının 2 golü atan isim oldu. Ayrıca Galatasaray mağlubiyeti sonrası başta Rashford olmak üzere birçok yıldız isim eleştirilerin odağı olmuştu.



