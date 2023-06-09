Rashica'dan transfer kararı!

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta iz bırakan isimlerden biri olmayı başaran Milot Rashica, geleceği için kararını verdi.



Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon Norwich City'den gelen Kosovalı kanat oyuncusu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.



Rashica, bu kararını hem Galatasaray'a hem de Norwich City'ye iletti.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rashica için görüşmelerin devam ettiğini söylemiş ve "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" sözlerini kullanmıştı. Okan Buruk da, önceliklerinin Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak olduğunu söylemişti.



Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.





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