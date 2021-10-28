"Rashford: Çok utandım"

Yıldız forvet, Liverpool karşısındaki orantısız sonucun taraftarlara haksızlık olduğunu ve sezonun geri kalanında bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.

En son 66 yıl önce hezimete uğramıştı

Manchester United'ın, Liverpool'a karşı evinde aldığı 5-0 kaybetmesi Kırmızı Şeytanların, 1955 yılında gol atamadan Machester City'e 5-0 yenildiği maçtan sonra en ağır yenilgisi oldu.

'ın İngiliz forveti, Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası çok utandığını, son birkaç gündür sosyal medyadan uzak durduğunu, ancak taraftarlara takımın işleri tersine çevirmek için çok çalışacağının sözünü verdi.Sosyal medyasından açıklama yapan Rashford,ifadelerini kullandı.yorumunu yaptı.Öte yandan Manchester United'ı teknik direktöryönetiminde zorlu bir fikstür bekliyor.Ligde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak olan kırmızı şeytanlar daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Ardından Solskjaer için zorlu bir sınav olarak görülen Manchester City derbisine ev sahipliği yapacaklar.Kırmızı Şeytanlar, Norveçli teknik direktör Solskjaer'in geleceği hakkında henüz bir karar almamış olsa da, önümüzdeki iki haftanın belirleyici olabileceği konuşuluyor.