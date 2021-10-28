Manchester United'ın İngiliz forveti Marcus Rashford, Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası çok utandığını, son birkaç gündür sosyal medyadan uzak durduğunu, ancak taraftarlara takımın işleri tersine çevirmek için çok çalışacağının sözünü verdi.
Sosyal medyasından açıklama yapan Rashford, "Yalan söyleyemem, benden haber almadınız çünkü bir United taraftarı olarak Pazar gününden sonra ne diyeceğimi gerçekten bilemedim" ifadelerini kullandı.
"Rashford: Çok utandım"
Yıldız forvet, Liverpool karşısındaki orantısız sonucun taraftarlara haksızlık olduğunu ve sezonun geri kalanında bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.
"Utandım. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz ve siz bu sonucu hak etmediniz. Bunu düzeltmek için çok çalışıyoruz. Kendimizi kurtarmak zorundayız" yorumunu yaptı.
Öte yandan Manchester United'ı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde zorlu bir fikstür bekliyor.
Ligde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak olan kırmızı şeytanlar daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Ardından Solskjaer için zorlu bir sınav olarak görülen Manchester City derbisine ev sahipliği yapacaklar.
Kırmızı Şeytanlar, Norveçli teknik direktör Solskjaer'in geleceği hakkında henüz bir karar almamış olsa da, önümüzdeki iki haftanın belirleyici olabileceği konuşuluyor.
En son 66 yıl önce hezimete uğramıştı
Sosyal medyasından açıklama yapan Rashford, "Yalan söyleyemem, benden haber almadınız çünkü bir United taraftarı olarak Pazar gününden sonra ne diyeceğimi gerçekten bilemedim" ifadelerini kullandı.
"Rashford: Çok utandım"
Yıldız forvet, Liverpool karşısındaki orantısız sonucun taraftarlara haksızlık olduğunu ve sezonun geri kalanında bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.
"Utandım. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz ve siz bu sonucu hak etmediniz. Bunu düzeltmek için çok çalışıyoruz. Kendimizi kurtarmak zorundayız" yorumunu yaptı.
Öte yandan Manchester United'ı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde zorlu bir fikstür bekliyor.
Ligde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak olan kırmızı şeytanlar daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Ardından Solskjaer için zorlu bir sınav olarak görülen Manchester City derbisine ev sahipliği yapacaklar.
Kırmızı Şeytanlar, Norveçli teknik direktör Solskjaer'in geleceği hakkında henüz bir karar almamış olsa da, önümüzdeki iki haftanın belirleyici olabileceği konuşuluyor.
En son 66 yıl önce hezimete uğramıştı
Manchester United'ın, Liverpool'a karşı evinde aldığı 5-0 kaybetmesi Kırmızı Şeytanların, 1955 yılında gol atamadan Machester City'e 5-0 yenildiği maçtan sonra en ağır yenilgisi oldu.