Eski NBA yıldızı Rasheed Wallace, Memphis Üniversitesi başantrenörü Penny Hardaway'in kadrosuna asistan koç olarak katılacak.



43 yaşındaki Wallace, Portland Trail Blazers ve Detroit Pistons ile geçirdiği 16 yıllık bir profesyonel NBA kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş, 2004 yılında Pistons ile NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



2013 yılında emekli olan Wallace, 2013-14 sezonunda Maurice Cheeks'in altında Pistons'ta yardımcı antrenör olarak işe başlamıştı. Detroit, bir sezon sonra Stan Van Gundy'yi başantrenörü olarak işe aldığında Wallace'ı tutmamıştı ve 46 yaşındaki eski oyuncu daha sonrasında 2019'da bir lise koçluğu işine başlamadan önce beş yıl basketboldan uzak kalmıştı.



Hardaway ise, Memphis Tigers'ın koçu olarak dördüncü sezonuna giriyor.



Wallace, şampiyonluğu kazandığı Pistons takımına koçluk yapmış olan şimdiki Memphis asistanı Larry Brown ile birlikte çalışıyor olacak.



