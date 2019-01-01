Raptors oyuncuları, 6. maç galibiyeti sonrası konuştular!

Toronto Raptors oyuncuları ve başantrenörü Nick Nurse, Doğu Konferansı yarı finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 6. maçı 125-122 kazanarak, seriyi 7. maça zorlamaları hakkında konuştular.



Kyle Lowry'nin ikinci uzatma periyodunun bitimine 11.7 saniye bulduğu basket, Toronto'nun dört sayı öne geçmesini ve maçı kazanma konumuna gelmesini sağlamıştı. Ancak Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın üç sayılık atışından sonra, Powell'ın beş saniye kala bulduğu serbest atış isabetleri, maçın bitmesine yardımcı oldu.



Toronto, sonrasında Marcus Smart'ın bir üç sayı girişimiyle uğraşmak zorunda kaldı ve 0.7 saniye kala top oyuna sokulurken de hayatta kalmak durumundaydı. Ancak süre bittiğinde ve Raptors 125-122 galibiyetini koruduğunda, bu Doğu Konferansı yarı final serisi sonucu, 7. maça kaldı.



"POWELL BİZİ KURTARDI"



Raptors guardı Fred VanVleet, şunları söyledi:



"Bence herkes bu seriye uzun bir seri bekleyerek geldi. İlk birkaç maçta böyle bir izlenim verdiğimizi sanmıyorum. Kendimizi, Doğu Konferansı Finalleri'ne çıkmamız için bir şans vermek adına, tekrar konumlandırabildik. Zaten tek isteyebileceğiniz şey, bir şans. Uzun bir maçtı, hepimizin beklediğinden daha uzundu, ama biraz dinlenip tekrar geri dönme zamanı.



"Powell bizi kurtardı. Sezonumuzu kurtardı. Bu artık onun alameti farikası haline geldi. Ne zaman olacağını asla bilmiyorsunuz, ancak bu her zaman playoffların bir noktasında oluyor, bu yüzden bizim için çok büyüktü. Açıkçası, Kyle istikrarlıydı. Ama bütün gece, bize asıl desteği veren Norm'du."



"BİR ŞEKİLDE HEP GALİBİYETİ ARIYORUZ"



Norman Powell, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:



"Bence bu seride kazandığımız maçlar, 48 dakikalık tam bir çaba sarf etmemiz gerektiğini gösterdi. Hücum ya da savunma açısından hiç sükunetimiz yok. Hata yaptığımız anlarda ne olursa olsun, oyun planı ne olursa olsun, bu durumla savaşmaya, durumu çözmeye ve birbirimize yardım etmeye devam ediyoruz."



Lowry, seriyi 7. maça zorlamanın anahtarının, mümkün olduğunca sıkı bir oyun sergilemek olduğunu söyledi:



"Bir çift All-Star'ı olan, iyi yıldızları olan ve iyi koçluk yapılan, fiziksel ve sert bir takıma karşı oynuyorduk. Bu galibiyet için çok uğraşmak durumunda kaldık ve yaptığımız da hep bu. Sıkı çalışıyoruz ve her pozisyonu son pozisyonumuzmuş gibi oynayarak, galibiyete ulaşmanın yollarını buluyoruz."



"BUNU SADECE BÜYÜK OYUNCULAR YAPAR"



Koç Nurse, Lowry'nin 6. maç sonunda ortaya koyduğu kritik performansın, sadece "büyük oyuncuların yaptığı bir şey" olduğunu söyledi:



"Sert oyuncuların, büyük oyuncuların yaptığı şey bu. Ve o da öyle bir oyuncu. Harika bir oyuncu. İzlemesi eğlenceli. Nihai bir rekabetçi. Böyle anlardan hiç korkmuyor. Kesinlikle büyük şutlar soktu, harika oynadı."



"Serinin başında veya bilmiyorum, playoffların başlangıcında veya daha önce, Boston ve Toronto'nun bu tarz bir çarpışma rotasına gireceğini düşünseydiniz, müthiş geçecek bir seri olacağını tahmin edebilirdiniz. Ve birkaç kez çok iyi oynamadığımız için neredeyse böyle olmuyordu ve tabii ki birkaç tane maçı çok yakın skorlu bir şekilde kazandık. Ama seri yine de iyi geçiyor. 7. maç oynayacağız. Bakalım ne olacak."



Lowry'nin dün geceki performansı, şu şekildeydi:







