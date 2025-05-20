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Rangers'ta 6 ayrılık birden!

İskoç ekibi Rangers, sezon sonunda 6 oyuncu ile yollarını ayıracağını duyurdu.

calendar 20 Mayıs 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rangers'ta 6 ayrılık birden!
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İskoçya Premiership'te mücadele eden Rangers, sezon bitimiyle birlikte 6 futbolcunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Ianis Hagi, Leon Balogun ve Tom Lawrence'ın sözleşmelerinin sona erdiği ve bu nedenle takımdan ayrılacakları belirtildi.

Kiralık olarak forma giyen Vaclav Cerny, Neraysho Kasanwirjo ve Rafael Fernandes'in ise sezon sonunda kulüplerine geri döneceği ifade edildi.

İskoç ekibi, oyunculara kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederken kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi.


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