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Randle, Timberwolves'un en değerli serbest oyuncusu konumunda

Minnesota Timberwolves'un Karl-Anthony Towns'u New York Knicks'e gönderdiği takasın ardından, Julius Randle yeni takımıyla dikkat çeken bir sezon geçirdi.

calendar 02 Haziran 2025 14:52 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Randle, Timberwolves'un en değerli serbest oyuncusu konumunda
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Minnesota Timberwolves'un Karl-Anthony Towns'u New York Knicks'e gönderdiği takasın ardından, Julius Randle yeni takımıyla dikkat çeken bir sezon geçirdi.

The Stein Line yazarı Jake Fischer'a göre Randle, serbest oyuncu piyasasının en cazip isimlerinden biri haline geldi.

Minnesota, bu takasla Randle'ın yanı sıra keskin şutör Donte DiVincenzo'yu da kadrosuna katmıştı. Bu hamleler, Timberwolves'un Batı Konferansı Finalleri'ne üst üste ikinci kez ulaşmasında kritik rol oynadı.


Randle, özellikle Lakers ve Warriors karşısındaki serilerde fiziksel oyun tarzı ve düşük post'tan pas dağıtımıyla dikkat çekti. Bu özellikler, All-NBA oyuncusu Anthony Edwards'ın çevresinde daha dengeli bir kadro oluşmasını sağladı.

Kaynaklar, Timberwolves yönetiminin Towns yerine Randle'ı tercih etme sebeplerinin başında onun Edwards'a daha iyi uyum sağlaması olduğunu aktarıyor.

Randle'ın kontratında 2025–26 sezonu için $30.9 milyonluk bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Minnesota, onu uzun vadeli bir parça olarak değerlendirse de, potansiyel Kevin Durant takası gibi senaryolarda önemli bir takas parçası haline gelebilir.

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