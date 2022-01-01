Randle, Knicks taraftarlarından özür diledi!

New York Knicks yıldızı Julius Randle, Knicks taraftarlarına başparmağını aşağı doğru gösterek yaptığı hareketten ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren bir özür yazısı paylaştı.



Randle, Perşembe günü ekibinin Boston Celtics'i 108-105 mağlup ettiği maç sırasında takım 25 sayı gerideyken, taraftarların yuhalamaları sonrasında yaptığı bu hareketle "çenelerini kapamalarını" ima ettiğini açıklamıştı.



Randle, bir Instagram paylaşımında yazdığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Yaptığım hareketlerin aynı zamanda ligi, bu organizasyonu ve şehri temsil ettiğinin farkındayım ve geçtiğimiz gece bu durumu daha farklı bir şekilde ele almalıydım. Kendimi bu fevri hareket yerine daha profesyonel ve daha uygun bir dille ifade etmeliydim.



Yaptığım hareket, sevdiğiniz insanlara karşı nasıl derin bir sevgi beslerseniz besleyin, bazen pişman olduğunuz şeyler söyleyebileceğinizin bir örneğiydi.



Ailem ve ben, taraftarların ve New Yorkluların bizi kucaklayıp kabul etmesini, ayrıca önceki yaz takımla aldığımız uzun vadeli beraberlik kararı sonrası gördüğümüz muameleyi takdir ediyoruz. Bu desteği asla dünyalara değişmeyiz."



Randle sözlerini, takım arkadaşlarına, organizasyonuna ve Knicks taraftarlarına "sadakat ve bağlılık göstermeye devam etme" sözü vererek noktaladı.



