Rami Spor Tesislerine 'FIFA Kalite Belgesi'

Eyüpsultan Belediyesi Rami Spor Tesislerine "FIFA Standardı Kalite Belgesi" verildi.Belge, FIFA yetkilileri tarafından tesislerde yapılan testlerin ardından onaylandı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından imzalandı.Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen Rami Spor Tesisleri bünyesinde bulunan profesyonel futbol sahası, 11 bin 300 metrekare alan üzerine yapıldı.Futbol sahasında 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Ayrıca 4 farklı takımın aynı anda kullanabileceği soyunma odalarının da yapıldığı tesis kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacak.