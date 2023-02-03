Rami Spor Tesislerine 'FIFA Kalite Belgesi'

Rami Kütüphanesi'nin hemen yanına yapılan Rami Spor Tesislerine 'FIFA Kalite Belgesi' verildi.

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Rami Spor Tesislerine 'FIFA Kalite Belgesi'
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03 Şubat 2023 11:41
Eyüpsultan Belediyesi Rami Spor Tesislerine "FIFA Standardı Kalite Belgesi" verildi.

Belge, FIFA yetkilileri tarafından tesislerde yapılan testlerin ardından onaylandı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından imzalandı.

11 BİN 300 METREKARELİK PROFESYONEL FUTBOL SAHASI

Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen Rami Spor Tesisleri bünyesinde bulunan profesyonel futbol sahası, 11 bin 300 metrekare alan üzerine yapıldı.

500 KİŞİ KAPASİTELİ TRİBÜNÜ VAR

Futbol sahasında 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Ayrıca 4 farklı takımın aynı anda kullanabileceği soyunma odalarının da yapıldığı tesis kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacak.



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