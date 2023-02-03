Rami Spor Tesislerine 'FIFA Kalite Belgesi'

Eyüpsultan Belediyesi Rami Spor Tesislerine "FIFA Standardı Kalite Belgesi" verildi.
Belge, FIFA yetkilileri tarafından tesislerde yapılan testlerin ardından onaylandı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından imzalandı.
11 BİN 300 METREKARELİK PROFESYONEL FUTBOL SAHASI
Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen Rami Spor Tesisleri bünyesinde bulunan profesyonel futbol sahası, 11 bin 300 metrekare alan üzerine yapıldı.
500 KİŞİ KAPASİTELİ TRİBÜNÜ VAR
Futbol sahasında 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Ayrıca 4 farklı takımın aynı anda kullanabileceği soyunma odalarının da yapıldığı tesis kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacak.
Belge, FIFA yetkilileri tarafından tesislerde yapılan testlerin ardından onaylandı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından imzalandı.
11 BİN 300 METREKARELİK PROFESYONEL FUTBOL SAHASI
Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilen Rami Spor Tesisleri bünyesinde bulunan profesyonel futbol sahası, 11 bin 300 metrekare alan üzerine yapıldı.
500 KİŞİ KAPASİTELİ TRİBÜNÜ VAR
Futbol sahasında 500 kişi kapasiteli tribün bulunuyor. Ayrıca 4 farklı takımın aynı anda kullanabileceği soyunma odalarının da yapıldığı tesis kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacak.
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