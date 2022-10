"AMPUTE FUTBOLU HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

"BÖYLE TESİSLERDE OLMAK BİLE HAYALDİ"

"AMPUTE FUTBOLUNUN PREMIER LIG'İ BİZDE"

"RUSYA MAÇINDA ATAMASAM HER ŞEY BİTECEKTİ"

"BEN AĞLADIM, BABAM AĞLADI"

RAHMİ ÖZCAN'DAN OSMAN ÇAKMAK YORUMU...

'PRİM KOVALIYORLAR DENİLSİN İSTEMEYİZ'

"AMPUTE FUTBOL FEDERASYONU KURULMALI"

"ANTRENÖRLÜK HAYALİM VAR"

"AMPUTE OYNAYANLARIN ANTRENÖRLÜK YAPMA SIKINTISI YOK"

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR HEP YARDIMCI OLUYOR"

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYA CAN ATIYORLAR"

"AYAKLARIMIZA KAPANIP AĞLAYANLAR BİLE OLDU"

RAHMİ ÖZCAN'IN GERÇEKLEŞMEYEN RÜYASI...

RAHMİ ÖZCAN İLE KISA KISA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ampute Milli Takımı formasını başarıyla giyen isimlerden biri olan ve ay-yıldızlılarımızın kaptanlarındanyaptı.samimi ve çarpıcı mesajlar verdi. İşte Rahmi Özcan'ın açıklamaları...Çocukken arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Beden öğretmenim sayesinde futbolla tanıştım. Hayatımı nasıl değiştirdi? Tüm hayatımı değiştirdi. Hayatımın yönü değişti. Futbolla hayata devam ediyorum. Kendim kulüp kurdum, halı sahalar açtım. Güzel adımlar attığımı düşünüyorum.Dağlar kadar fark var! İlk oynadığımız dönemde ülkede bu kadar futbolcu yoktu. Organizasyonlar bu kadar büyük değildi. Şu anda dünyanın en iyi ligine ve milli takımına sahibiz. Ayrıca herkesin gördüğü üzere en başarılı milli takımına da sahibiz. Zorluklar çok fazlaydı. Antrenman yapacağımız tesis, hazırlık maçı yapacağımız takım yoktu. Şimdi milli takımlar için var olan Riva gibi bir tesisteyiz. İlk başlarda böyle tesislerde olmak bile hayaldi. Başarı geldikçe zaten kapılar açıldı.İnanılmaz mutlu olduk. Angola'dan rövanşı aldık demeyelim. Şimdi bir onlar geldi, bir biz kazandık. Dünya Kupası kazandık ama 'rövanşı aldık' demeyelim. İkinci bir dünya şampiyonluğu istiyoruz. İnşallah onlarla yine karşılaşırız. Başarımızın tesadüf olmadığını gösteririz. Yine dünya şampiyonu olacağız. İddialıyız. Angola da Dünya Kupası'nda 3 kez finale çıkmış bir takım. Onların da başarısını göz ardı edemeyiz. Biz dünyada rekor kırmaya alışığız. 45 bin kişiyle Vodafone Park'ta taraftar rekoru kırdık. Galatasaray'ın Stadı'nda da 30 bin kişiyle rekor kırdık. Dünyaya örnek oluyoruz. Ampute Futbolu'nun Premier Lig'i bizde. Müzemizde kupalar var. Gururlu ve mutluyuz.2017 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibiydik. 1-0 çeyrek finalde Rusya'ya mağlupken penaltı oldu. Penaltıyı ben attım. O zaman çok heyecanlıydım. Atamasam her şey bitecekti. Belki de bu günleri göremeyebilirdik. O zaman atmıştım. Yine aynı vurduğum yere vurdum. Ama psikolojik olarak daha rahattım. 'Atamazsam da bir şey olmaz 20 dakika var, arkadaşlarım maçı zaten çevirir' diyordum. Rusya maçı tabi daha farklıydı. Biraz daha rahat attım.Gözlerim ilk kimi aradı? Babam geldi. Hayatımda ilk defa milli maçımızı izledi. Maçtan sonra koşarak yanına gittim. O ağladı, ben ağladım. Öyle bir sevinç yaşadık. Tabi futbol dünyasından çok sayıda arayan, mesaj atan, tebrik eden oldu.Osman Çakmak çok heyecanlı ve istekli. Takım kaptanlığından beri bizle beraber. Bizim bırakma yaşlarımız onun başlama yaşlarıydı. Hırslı ve her zaman isteği var. Kenarda takımı yönetirken de bazen kendini kaptırıyor. Çocuklar gibi de eğlenebiliyor. Ampute futboluna katmadeğer kattı. Kimse göz ardı etmemeli. Herkes eleştirilebilir. Biraz da doğruları konuşarak bunu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Camia içinde hocaya eleştiriler var mı, var. Ama bazı şeyleri de söylemek gerek. Örneğin; 'Osman Çakmak şu kadro seçiminde yanlış yapıyor ama milli takımda bunları başarıyor' diyebilmeliyiz. Burası milli takım. Hiç kimsenin hocayla sorun yaşama lüksü yok. Herkes işini özenle yapıyor. Ortak paydamız kupa, kupayı da aldık. Tamamen işimize bakıyoruz ve konsantreyiz.A Milli Takım'da prim konusu konuşuldu. Ama detayını bilmiyorum. Vebal almak istemem. Bize gelince... Biz Ampute Milli Takımı olarak kupa alıyoruz. Diğer branşların tamamında ödül yönetmeliği var. Ödül yönetmenliğine tabi değiliz. Devlet büyükleri neyi uygun görüyorsa onu alıyoruz. Kimse, 'Ampute Milli Takımı prim kovalıyor' desin istemeyiz. Peki ne istiyoruz?Biz ülkemizde pozitif ayrımcılık istiyoruz. Engelli sporcular, milli takımlarına madalya getiriyorsa devlet şeref aylığına bağlanmasını isteriz mesela. Olimpik veya paralimpik olmasa bile derecesine göre ödülünün belirlenmesi için mücadele ediyoruz. Yıllardır mücadele ediyoruz ama maalesef yol kat edemedik. Engelli branşlarında çok madalyalar kazanıldı. Son yıllarda bunda bir artış oldu. Bu artışta bir tuğla daha koymak kimseyi eksiltmez diye düşünüyorum. Bu başarıları da devam ettirecektir. Maddi bir kaygımız yok. Ama bazı şeylerin net olmasını elbette talep ediyoruz.Biz ampute futbolunda dünyada lider ülkeysek futbolu kurallarına göre oynamayı, Türkiye'de TFF'yi, Avrupa'da UEFA'yı örnek alıyorsak profesyonelleşmek ve kurumsallaşmak için de adımlar atmalıyız. Örneğin; Ampute Futbol Federasyonu kurulmalı. Türkiye'de futbol organizasyonunun tamamı TFF tarafından yönetiliyor. TFF'nin tüm kurallarına uygun şekilde bu federasyon işleyebilir. Mesela; TFF, 'altyapıdan kadroda 2 oyuncu bulundurma zorunluğu var diyorsa' biz de takımlara göre ayarlama yapabiliriz. Ampute Futbol'da altyapı diye bir sistem yok. Her kadroda 1-2 oyuncu bulundurma zorunluluğu olmalı. O zaman gelişiriz ve bu oyuncular daha sonra milli takıma da hizmet ederler.Hayallerim arasında antrenörlük var. Başkanlık olur, olmaz bilemem. Yöneticilik yapmayı sevmiyor değilim. Kendi kulübümde yani; Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün hem başkan yardımcısı, hem teknik direktörü de hem oyuncusuyum. Antrenörlük hedefim olduğunu söyleyebilirim.Gazi Üniversitesi Spor Akademisi'ne giren ilk engelli sporculardan biriyim. Engelli sporcuların, engelli sporlarının gelişmesiyle birlikte açılan, hayatını yönetmesine yönelik bir proje. Çok da başarılı oldu. 18 yıldır Ampute Milli Takımı'nda oynuyorum. Hem eğitimli hem de alaylıyım. İnşallah B lisansımı da yakında alırım. İlk kez profesyonel liglerde antrenörlük yapan engelli antrenör olmak istiyorum. Ampute Futbolu oynayıp, futbolun içinde kalıp, 'Futbol Engelsizdir' diyebiliyorken, antrenörlük yapmanın da bir sıkıntısı olmadığını göstermek istiyorum.Vodafone Park'ta oynadığımız maçta dalya yaptım. 101 maç oynadım final maçıyla birlikte. Ama daha 6 aylık bir antrenörüm. Hem oynuyorum hem oynatmaya çalışıyorum. Bu dediğimi şu anda yapabilecek deneyim ve bilgiye sahip değilim. Kimseye saygısızlık yapmak istemem. Birkaç yıl sonra, sisteme bağlı, kurumsallaşmaya yakın bir kulüpte elbette çalışmak isterim. Öğrenmeye devam ediyorum. Görüştüğümüz, bilgi alışverişinde bulunduğumuz hocalar var. Mesela; Bergama'da Fatih Çardak, Sakarya'dan İlker hoca, Trabzonspor'dan Tolga hoca... Altınordu'dan Ufuk Kahraman yine Mustafa Reşit Akçay... Hepsi aradığımızda destek oluyor. Ellerinden gelen katkıyı vermeye çalışıyorlar. Öğrene öğrene bir şeyler yapacağız. İnşallah nasip olur.Türkiye'den hiçbir oyuncu yurt dışına transfer olmak istemez. Neden? Çünkü dünyanın en iyi ligi bizde. Diğer oyuncular bize gelmek istiyor. Organizasyona gelen futbolcular Türkiye'de oynamaya can atıyor. Yöneticilerin gözlerinin içine bakıyorlardı. Üst düzey ve kaliteli bir ligimiz var. Dünyanın Premier Lig'i biziz. Bunu da rahatlıkla söylüyorum.Bu konuda inanılmaz mutluyum. Türk vatandaşı olmanın gururunu yaşıyorum. 2010'da 'Futbol sahası kuralım, engelliler ne yapıyor?' demiş ve belki insanların ilgisini çeker düşünüyordum. Arjantin'de bir dünya şampiyonası yapıldı. 5 bin kişilik stada 15 bin kişi geldi. Kasabadaydı maç! 'Adamların bakış açısına bak' dedim. Ta ki 2017 Vodafone Park'taki maçımıza kadar. O gün de Türk milleti desteğini esirgemedi. Söz konusu milli takım olduğu zaman duygularımız yoğunlaşıyor. Yine stadı hınca hınç doldurduk. Biz özel bir milletiz. Stattan çıkınca bize sarılıp ağlayanlar, ayaklarımıza kapananlar oldu. Çok duygulandım. Söz konusu milli takım olunca akan sular duruyor bizde.Gerçekleşmeyen rüyam, onu da anlatayım. Frikikleri iyi kullanıyorum diye bana kullandırıyorlar. Geçen yıl da 2-3 frikik atmıştım. Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya maçında frikik oldu. Alican'a 'Sen sevin, gol olacak' dedim. Vurdum gol oldu. Bu turnuva öncesi bir rüya gördüm. Bu kez, 'Hocam sen takımı geriye çek, zaten gol olacak' diyordum. Taraftara da elimi kaldırdım, 'Siz gol diye bağırın' dedim. 'Gol olacak' dedim ama bunu yaşayamadım. Son mesajım nedir? Sizin aracılığınızla desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Türk halkına, bizi destekleyen, sevincimize ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.AşkGururHedefFutbolDünya şampiyonluğuydu, gerçek olduTeveccühKarışık, kulağıma hoş gelen her şeyYeşilçam filmlerini ezbere bilirimBeşiktaş