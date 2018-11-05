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Rafael van der Vaart futbolu bıraktı!

Danimarka takımı Esbjerg'te forma giyen Rafael van der Vaart, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rafael van der Vaart futbolu bıraktı!
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05 Kasım 2018 01:04
Sezon başında Danimarka ekibi Esbjerg ile anlaşan 35 yaşındaki Rafael van der Vaart futbolu bıraktığını açıkladı.

Hollandalı futbolcu, yaşadığı son sakatlık sebebiyle futbol oynamaya devam etme kararı aldığını söyledi.

Bu sezon Esbjerg'te 6 maça çıkan ve 235 dakika sahada kalan Rafael van der Vaart 1 gol attı.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Hollandalı oyuncu, sırasıyla Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland ve Esbjerg'te oynadı.

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