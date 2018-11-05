Rafael van der Vaart futbolu bıraktı!

Sezon başında Danimarka ekibi Esbjerg ile anlaşan 35 yaşındaki Rafael van der Vaart futbolu bıraktığını açıkladı.
Hollandalı futbolcu, yaşadığı son sakatlık sebebiyle futbol oynamaya devam etme kararı aldığını söyledi.
Bu sezon Esbjerg'te 6 maça çıkan ve 235 dakika sahada kalan Rafael van der Vaart 1 gol attı.
Kariyerine Ajax'ta başlayan Hollandalı oyuncu, sırasıyla Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland ve Esbjerg'te oynadı.
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Hollandalı futbolcu, yaşadığı son sakatlık sebebiyle futbol oynamaya devam etme kararı aldığını söyledi.
Bu sezon Esbjerg'te 6 maça çıkan ve 235 dakika sahada kalan Rafael van der Vaart 1 gol attı.
Kariyerine Ajax'ta başlayan Hollandalı oyuncu, sırasıyla Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland ve Esbjerg'te oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın