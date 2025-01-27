Rafa'nın golü yetmedi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma, her iki takımın da üstünlük kuramadığı ve Rafa Silva'nın da gol attığı mücadelede 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Rafa Silva, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Antalyaspor karşılaşmasından da golünü attı.
İspanyol ekibi karşısında 1 gol ve 2 asistle oynayarak 4-1'lik zaferin mimarı olan Silva, pazar akşamı ligde deplasmanda oynadıkları Antalya maçında 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistini iyi değerlendirip golünü attı.
Ancak bu gol, Kara Kartal'a 3 puan için yeterli olmadı. 85'te Antalyasporlu Erdal Rakip, maça dengeyi getiren golü attı.
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Rafa Silva, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Antalyaspor karşılaşmasından da golünü attı.
İspanyol ekibi karşısında 1 gol ve 2 asistle oynayarak 4-1'lik zaferin mimarı olan Silva, pazar akşamı ligde deplasmanda oynadıkları Antalya maçında 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistini iyi değerlendirip golünü attı.
Ancak bu gol, Kara Kartal'a 3 puan için yeterli olmadı. 85'te Antalyasporlu Erdal Rakip, maça dengeyi getiren golü attı.