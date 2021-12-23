Rachid Ghezzal: "Oğuzhan ve Necip beni uyardı"

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal: 'Oğuzhan ve Necip beni uyardı'
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23 Aralık 2021 22:26
Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın kendisini uyardığını söyleyen Cezayirli futbolcu, "Gol atmak çok güzel. Oğuzhanla Necip, bana çok az şut çekiyorsun diyorladı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım" dedi.

Daha iyi olacaklarını dile getiren Ghezzal, "3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.


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