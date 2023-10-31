Rachid Ghezzal'ın bitmeyen çilesi!

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kervanına Rachid Ghezzal da katıldı. Gaziantep FK maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Ghezzal siyah beyazlı takımda 14. kez sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.

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Rachid Ghezzal'ın bitmeyen çilesi!
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31 Ekim 2023 12:25
Gaziantep FK karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı.

20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı.

14. KEZ SAKATLANDI

Siyah beyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez problemle karşı karşıya kaldı.



37 MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunun geçiren 31 yaşındaki sağ kanat, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi. 

 

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