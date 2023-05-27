Rachid Ghezzal için ayrılık iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda siyah beyazlı takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. İddialara göre; Beşiktaş Yönetimi, yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'ı satmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal için ayrılık iddiası!
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27 Mayıs 2023 12:43
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

RACHID GHEZZAL'IN SATILMASI İÇİN İKİ NEDEN

Cezayir basınındaki habere göre; siyah beyazlı takımdaki ilk iki yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

"YENİ BİR TAKIM BULMAK ZORUNDA"

Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş Yönetimi'ni zorladığı ve futbolcunun satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü. Haberde yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal'ın yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.

11 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

31 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maç forma giyerken 2 gol attı, 3 asist yaptı. 

 
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