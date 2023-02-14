Rachid Ghezzal aradan sonra hazır

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta, yeşil sahalara 3 buçuk ay sonra dönen Rachid Ghezzal, deprem sebebiyle lige verilen arayı değerlendiriyor. Cezayirli futbolcu, mart ayında tekrar başlayacak lig maçları öncesi yüzde 100 hazır hale gelecek.
İlk 11'e dönmesi beklenen Ghezzal'ın fizik kondisyon olarak eksiğini 1 hafta içinde tamamen kapatmış olacak. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş adına sadece 6 maçta 227 dakika süre alırken, 2 gol, 1 asistle 3 skor katkısı yapmıştı.
İlk 11'e dönmesi beklenen Ghezzal'ın fizik kondisyon olarak eksiğini 1 hafta içinde tamamen kapatmış olacak. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş adına sadece 6 maçta 227 dakika süre alırken, 2 gol, 1 asistle 3 skor katkısı yapmıştı.
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