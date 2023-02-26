PSV evinde 3 golle kazandı!

Hollanda Ligi 23. hafta maçında PSV Eindhoven, sahasında Twente ile karşı karşıya geldi.



Philips Stadion'da oynanan maçı PSV 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Fabio Silva, 57. dakikada Luuk de Jong ve 74. dakikada Simons kaydetti. Twente'nin tek golü Misidjan'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından PSV puanını 46'ya yükseltti. Twente ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSV, Waalwijk ile karşılaşacak. Twente ise Heerenveeen'i ağırlayacak.





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