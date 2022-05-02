PSV, Cody Gakpo'nun fiyatını belirledi

Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Hollandalı golcüsü Cody Gakpo için dev kulüplerin ilgisi sürerken, Hollanda ekibinin Gakpo için istediği bonservis bedeli belli oldu.



Hollanda basınında yer alan iddiaya göre; PSV Eindhoven, Cody Gakpo'yu 35-40 milyon euro civarı bonservis kazanmadan elinden çıkarmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Willem II maçında taraftarların bir yıl daha takımda kalması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Cody Gakpo için PSV Eindhoven'ın kendini "tok satıcı" konumunda gördüğü ve oyuncu satmak için bir acele içinde olmayacağı ifade edildi.



Ibrahim Sangare ve Noni Madueke gibi isimler için 25-30 milyon euro bandında bonservis gelirinin "gerçekçi" olacağını düşünen PSV yönetiminin, Philipp Max, Erick Gutierrez ve Mario Götze gibi oyuncuların da satılabilme ihtimali sebebiyle Gakpo'yu satma konusunda bir zorunluluk hissetmediği belirtildi.



Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 19 gol 15 asistlik performans sergiledi.





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