PSV, 8 gollü maçın kazanan tarafı oldu!

Hollanda Eredivisie 5. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven, deplasmanda NEC Nijmegen'e konuk oldu.



Goffertstadion'da oynanan karşılaşmayı PSV, 5-3 kazanmayı başardı.



Eindhoven ekibine galibiyeti getiren golleri 12. ve 49. dakikalarda Ricardo Pepi, 30. dakikada Ruben van Bommel, 33. dakikada Joey Veerman ve 72. dakikada Myron Boadu kaydetti.



Ev sahibi NEC Nijmegen'in gollerini 32. dakikada Virgil Misidjan, 53. dakikada Youssef El Kachati ve 69. dakikada Tjaronn Chery attı. Son golün sahibi Tjaronn Chery, 86. dakikada penaltı kaçırdı.



Nijmegen ekibinde forma giyen Ahmet Can Kaplan, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte PSV, puanını 12'ye yükseltti. Nijmegen ise 9 puanda kaldı.



Eindhoven ekibi gelecek hafta Ajax'ı kendi sahasında ağırlayacak. NEC Nijmegen ise Heerenveen deplasmanına gidecek.



