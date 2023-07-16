PSG, Xavi Simons'ı tekrardan kadrosuna katıyor!

PSG, geçtiğimiz sezon yollarını ayırdığı Hollandalı milli oyuncu Xavi Simons'ı tekrardan kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Xavi Simons'ı tekrardan kadrosuna katıyor!
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16 Temmuz 2023 15:51
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransız devi Paris Saint-Germain, bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. 

PSG, 2019 yılında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'a bedelsiz olarak gönderdiği 20 yaşındaki yıldız oyuncu Xavi Simons'ı transfer etti. 

Fransız devinin, PSV Eindhoven ile imzaladığı sözleşmeye 6 milyon euro bedelle geri alma opsiyon maddesi koydurduğu ve bu opsiyonu kullanarak Xavi Simons'ı tekrardan kadrosuna kattığı öğrenildi. 

TRANSFERİ PSV DUYURDU 

Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven, Xavi Simons'ın takım kampından ayrılarak PSG ile sözleşme imzalamak üzere Fransa'ya gittiğini duyurdu. 

34 GOLE KATKI 

Geçtiğimiz sezonda PSV formasıyla 48 karşılaşmaya çıkan Simons, 22 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu. 

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