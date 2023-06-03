Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu daha önce garantileyen Paris Saint-Germain, ligin son haftasında sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. PSG, 2-0 öne geçtiği maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Paris Saint-Germain, takımdan ayrılacak isimlerden biri olan Sergio Ramos'un 16'da attığı golle öne geçti. Kylian Mbappe, 21. dakikada penaltıdan durumu 2-0'a getirdi. Clermont, 24. dakikada Johan Gastien ile farkı bire indirdi. Clermont, 37. dakikada Grejohn Kyei ile bir penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip Mehdi Zeffane'nin 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.



Clermont, penaltıyı kaçıran Kyei'nin 63'te attığı golle güçlü rakibi karşısında 3-2 öne geçti.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve PSG, Clermont'a 3-2 kaybetti.



PSG'de son maçına çıkan Lionel Messi, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.



Paris Saint-Germain'de futbolcularının arkalarında, geçtiğimiz hafta attan düşmesi sonucu yaralanan İspanyol kaleci Sergio Rico'nun adı yer aldı.



Bu sonucun ardından PSG sezonu 85 puanla bitirdi. Clermont ise sezona 59 puanla noktayı koydu.





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