Paris Saint-Germain, ocak ayı transfer döneminde Mauricio Pochettino'nun eski öğrencisi Dele Alli'yi kiralamak için harekete geçti.



İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tottenham yönetimiyle temasa geçerek bu transfer için izin verilmesini istedi. Jose Mourinho'nun bu sezon kadroya almadığı ve süre vermediği Dele Alli, Pochettino'nun ilgisi üzerine kariyerini tekrar ayağa kaldırmak istediğini iletti.



POCHETTINO, LEVY'İ ARADI



Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino'nun da, yolların ayrılmasına rağmen Tottenham Başkanı Daniel Levy ile arasının iyi olduğu ve telefonla arayarak Dele Alli için izin istediği vurgulandı.



3 TEKLİFE RET, 4. YOLDA



Tüm bu baskılara ve gönderilen 3 teklife rağmen Tottenham'ın isteklerinin yüksek olduğu ve Paris Saint-Germain'in 4. bir teklif daha sunacağının da altı çizildi.



MOURINHO, FORMAYI VERMİYOR



Dele Alli, bu sezon Tottenham'ın oynadığı 17 Premier Lig maçının 4'ünde sahaya sürüldü ve bunlarda toplam 74 dakika süre aldı.



Alli, 4 Ekim'deki Manchester United maçından sonra sadece 2 maçta 8 dakika sahaya sürüldü.



Jose Mourinho, Dele Alli'nin durumuyla ilgili olarak kararının tamamen performans odaklı olduğunu açıklamıştı.







