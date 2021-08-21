PSG deplasmanda hata yapmadan kazandı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup etti. Yeni transferlerden Lionel Messi, Sergio Ramos kadroda yer almadı, Donnarumma yedek soyundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG deplasmanda hata yapmadan kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2021 00:04
Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, deplasmanda Brest'e konuk oldu.

Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşmayı PSG 4-2 kazanarak üçte üç yaptı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ander Herrera, 36. dakikada Mbappe, 73. dakikada Gueye ve 90. dakikada Di Maria'dan geldi. Brest'in 42. dakikada Honora ve 86. dakikada Duverne ile bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.

Öte yandan PSG yeni transferlerden Lionel Messi, Sergio Ramos kadroda yer almadı, Donnarumma ise yedek soyundu. Hakimi ve Wijnaldum ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla PSG, üçüncü lig maçında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Brest ise 2 puanda kaldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.