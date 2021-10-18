PSG bir kez daha Neymar'sız olacak

PSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında oynamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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PSG bir kez daha Neymar'sız olacak
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18 Ekim 2021 23:01
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın (19 Ekim) Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Neymar'ın Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.


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