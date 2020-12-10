PSG Başkanı Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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PSG Başkanı Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti
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10 Aralık 2020 00:14
Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, Nasser Al-Khelaifi'nin Pierre Webo'ya imzalı PSG forması hediye etmesinin görüntüleri paylaşıldı.

Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti. Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından 1 gün sonra tamamlandı.



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