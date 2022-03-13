PSG'Lİ FUTBOLCULAR ISLIKLANDI

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain kendi sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.Parc de Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG'yi 3-0'lık skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti.Alınan bu sonucun ardından PSG, ligdeki puanını 65'e yükseltti. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Bordeaux ise kendi sahasında Montpellier'i ağırlayacak.Öte yandan PSGli taraftarlar, Bordeaux karşılaşmasında futbolcularını ıslıkladı. Ev sahibi ekibin seyircileri, maç öncesi futbolcuların adı anons edilirken, Mbappe dışındaki tüm futbolculara tepki gösterirdi. Mbappe ise alkışlanan tek isim oldu.Karşılaşmanın başlamasının ardından ise Lionel Messi ve Neymar, topu ayaklarına aldıklarında protestoya maruz kalan isimler oldu.