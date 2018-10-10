Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, perşembe günü Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçının, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey İrlanda maçı öncesinde iyi bir sınav olacağını söyledi.

Bosna Hersek kafilesi, yarın Rize'de oynanacak maç için Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Trabzon'a gitti.

Hareket öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Prosinecki, kendileri için önemsiz maç olmadığını belirterek, "Türkiye maçı, Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Kuzey İrlanda maçı öncesinde iyi bir sınav olacak." dedi.

Türkiye'ye karşı, daha önce milli takımda yeterli süre alamayan isimlere de şans vereceğini aktaran Prosinecki, "Türkiye'ye en iyi oyunumuzu sergilemek için gidiyoruz. İyi bir atmosfer yakaladığımızı, formumuzun iyi olduğunu düşünüyoruz. En önemlisi de oyuncuların tamamının sağlıklı olması." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, 15 Temmuz'da Kuzey İrlanda ile oynayacakları maça da değinerek, "Skor her zaman önemli. İyi bir skor için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

Trabzon'a giden Bosna Hersek kafilesi, buradan kara yolu ile yarınki hazırlık maçının oynanacağı Rize'ye geçecek.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.