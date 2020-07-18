Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
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18 Temmuz 2020 17:02
İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un 17 Temmuz'da Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.



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